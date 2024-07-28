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娛樂 最新消息

周渝民愛女遺傳大長腿！喻虹淵旅遊片藏玄機「父女照」好有愛

喻虹淵（左）與周渝民結婚9年，罕曬恩愛。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕喻虹淵和「仔仔」周渝民結婚9年育有一女，夫妻倆一貫低調，鮮少曝光家庭生活。不過喻虹淵日前打破慣例，秀出一家到沖繩的旅遊影片，雖然內容多為當地街景，卻意外閃過一張父女合照。

喻虹淵低調曬出老公與愛女的背影照。（翻攝自IG）

喻虹淵25日曬出沖繩旅遊影片，裡頭一張張的第一視角照，不僅透露旅遊行程的豐富，還暗藏驚喜，其中一幕是周渝民與愛女並肩前行的背影照，女兒也遺傳了爸爸的大長腿，簡單合照看起來卻相當有愛。

網友見狀驚喜表示「妹妹長好高啦」、「感覺mumu好高」、「看到仔仔哥啦！」、「也長太高了吧」、「一家人開開心心，女兒長好高啦」周渝民過去受訪透露夫妻倆都不是有儀式感的人，不認為要刻意過節與曬恩愛，不過也嘴甜說「不要有期望會收到什麼禮物，因為我平常就會送。」

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