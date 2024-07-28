小勞勃道尼回歸漫威發文了！美國隊長表態：第一個就殲滅他

安東尼麥基（右）聽聞小勞勃道尼回歸，表示將優先幹掉他。（翻攝自漫威X、美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國動漫年度盛會「聖地牙哥國際漫畫展」（SDCC）今天（28日）爆出震撼彈，原來是漫威宣布奧斯卡得主小勞勃道尼回歸漫威宇宙，但不是鋼鐵人，而是最新反派「末日博士」（Dr. Doom）。當小勞勃道尼掀開面具的那瞬間，全場爆以如雷的歡呼聲，甚至有人直呼「真的漫威救世主回來了」。

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小勞勃道尼宛如英雄再現，摘下面具享受歡呼聲。（法新社）

漫威今天宣布《復仇者聯盟5》、《復仇者聯盟6》將由羅素兄弟回歸執導，沒想到羅素兄弟更驚喜宣布將迎來「世界上最偉大的演員」來飾演末日博士一角，以證明漫威多重宇宙的無限可能性。就在此時，一名身穿綠色服裝的男子現身摘下銀色面具，竟然是小勞勃道尼，他喊出「新的面具，一樣的任務，我喜歡飾演複雜的角色」，全場不停大喊「RDJ」（英文縮寫）歡迎他回來。他本人也在IG寫下「新的面具，一樣的任務」。

小勞勃道尼在IG曬出照片，並寫下「新的面具，一樣的任務」，6小時就有超過500萬人按讚。（翻攝自IG）

漫威總裁凱文費吉（左起）、喬瑟夫羅素、小勞勃道尼、安東尼羅素合體宣布《復仇者聯盟》的新計畫。（美聯社）

事實上，原本預定將是《復聯》系列新大反派的「征服者康」，飾演者喬納森梅傑因捲入家暴事件遭到開除，如今由小勞勃道尼接手反派擔當，讓死忠漫威迷更加期待他的表現。由於消息幾乎保密到家，就連其他漫威演員似乎都毫不知情，與他同場的「新美國隊長」安東尼麥基被問到此事瞪大雙眼，接著表態「那我會第一個就殲滅他」。

安東尼麥基主演的電影《美國隊長：無畏新世界》在2025年上映。（美聯社）

小勞勃道尼主演的電影《復仇者聯盟：終局之戰》是全球票房最高的超級英雄電影，只可惜他飾演的「鋼鐵人」不幸陣亡，成為漫威迷心中永遠的傷痛。今年他以電影《奧本海默》橫掃包括奧斯卡在內各大國際獎項的最佳男配角，如今又宣布回歸漫威宇宙，明年將迎來60大壽的小勞勃道尼，事業依然是蒸蒸日上。

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