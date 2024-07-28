小勞勃道尼「驚喜回歸」漫威宇宙！新角色面具摘下引爆全場

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕漫威在2019年電影《復仇者聯盟：終局之戰》尾聲中，鋼鐵人的英勇犧牲，一直讓許多影迷意難平。怎料，近日漫威Comic-Con活動驚喜宣布，小勞勃道尼將回歸漫威宇宙，而且不是以鋼鐵人身分回歸，是另外一個全新角色，引起全球影迷熱烈討論。

2019年《復仇者聯盟：終局之戰》鋼鐵人英勇犧牲。（翻攝自X）

在漫威Comic-Con活動上，台上有位戴著末日博士面具的人站上前，一將帽子和面具拿下來，瞬間引起現場尖叫不已，那人竟是小勞勃道尼！他這次飾演「末日博士（Doctor Doom）」將出現在未來的《復仇者聯盟》系列中，讓影迷十分驚訝。

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小勞勃道尼將出演未來復仇者聯盟系列，末日博士一角。（翻攝自X）

據悉，《復仇者聯盟：世界末日》（Avengers: Doomsday）預計2026年5月上映，而《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）預計2027年5月上映，兩部電影將由羅素兄弟（Russo Brothers）執導，引起了影迷們的熱烈迴響。

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