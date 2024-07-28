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娛樂 最新消息

原來這麼多人討厭我！林襄面對酸民吐心聲 啦啦隊第一年「每天哭」

〔記者侯家瑜／台北報導〕啦啦隊女神林襄近年人氣暴漲，接下不少代言活動外，也深受日本粉絲的喜愛，更在日本發行第一本寫真集，不過她人紅是非多，吃的苦也不少，甚至常遭酸民惡意謾罵。她昨透過IG限動分享被討厭的心聲。

林襄。（資料照，記者王文麟攝）

有網友透過IG提問「是怎麼面對酸民的攻擊力」，林襄坦言在成為啦啦隊之前只是模特兒、KOL，面對的都是鏡頭、社群，而選上啦啦隊的那年，是她第一次直接面對面觀眾，「我怯場，表現非常差，網路上開始出現無限的謾罵，還有很多不理性的留言，那時候發現原來有這麼多人討厭我，那個月每天都在流眼淚。」

林襄透過IG分享心聲。（翻攝自IG）

至於自己的表現，林襄坦言確實不及他人，所以開始各方面精進自己，說話不行就去上說話課、媒體課、表演課，她也轉念，「理性網友的評論會變成我成長的動力，如果是真的毫無建設性的評論就不糾結。」她無奈道：「我是人也會悲傷，從悲傷一個月、到悲傷一週、到悲傷三天，久而久之内心也慢慢訓練越來越強大。」而現在的她，已經能稍微有點自信說：「到現在其實也沒有什麽言論可以傷害到我了。」

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