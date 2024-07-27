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娛樂 最新消息

李心潔首當導演 邀林嘉欣激戰阮經天：身為朋友會來幫我吧！

李心潔（右）《愛情城事》和製作人馬君慈對談。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬影后李心潔今（27）日為電影《愛情城事》和製作人馬君慈對談，李心潔在多段式的該片除了參與演出其中一段，也首度挑戰編導劇情片，邀請好友林嘉欣演出自己執導的《病源》，除了一開始就屬意對方演出，更笑說：「我想說身為朋友應該會來幫我吧！」

金馬影后李心潔今為電影《愛情城事》來台進行座談。（華映提供）

片中李心潔與「瑤瑤」郭書瑤合作張吉安執導的《淡水伊人》，李心潔透露非常佩服瑤瑤，尤其是她為了維持狀態，一天只吃一餐，讓李心潔直呼「真的太辛苦了！」原來是因為李心潔每天都需要正常吃三餐，不易胖的她甚至拍片壓力大到會一天5餐，笑說當初拍《見鬼》認識老公導演彭順，每次去吃飯他都會幫她叫一碗白飯，「他可能沒看過那麼會吃的女演員！」

林嘉欣（右）和阮經天在《病源》有不少激情戲。（華映提供）

而由李心潔執導的《病源》，她找來好友林嘉欣和阮經天一同演出，兩人有不少激烈情慾戲，李心潔坦言當初拍攝時間只有3天，兩人必須在短時間內達到完美的情感流動，因此有先一起討論親密程度會到哪裡、先建設他們的心理狀態，「我們第一天就拍情慾戲，我真的很佩服他們！」

李心潔第一次執導劇情片，老公導演彭順也給了不少建議：「他有和我說鏡頭要想清楚，不要讓現場工作人員不知道在做什麼！」她說每當焦慮就會打給他，由於是短片形式，老公甚至霸氣說「妳拍100個小時，我都可以幫妳剪成10分鐘！」

雖然這次只是執導短片，但李心潔不諱言想當導演已經思考了10幾年，手上現在也還有兩個故事在動工，「一個是我自己的故事，另外是一個我遇到的女性的故事，目前都同時在執行。」

至於未來是否會想像師父張艾嘉一樣自編、自導、自演，還自己唱主題曲？李心潔笑說，目前會先好好當導演，「等到我豐富、穩定之後，絕對有可能！」電影《愛情城事》將於8月30日在台上映。

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