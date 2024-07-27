福原愛巴黎奧運「力挺中國隊」！ 助威宣傳遭批：在日無立足之地

福原愛此次奧運只為中國助威。（翻攝自微博）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕巴黎奧運就要登場，曾拿過奧運獎牌的日本前桌球天后福原愛無緣在日本電視台擔任球評，反倒透過微博、小紅書狂發短片蹭奧運熱度。怎料，留言區有網友直言：「這位選手已經不關注日本隊員了」，日本媒體更直接說「在日本失去立足之地」。

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福原愛2020年東京奧運曾擔任富士電視台解說員，但今年貼文內容卻大部分都是在為中國隊加油，與4年前的立場大相逕庭。昨（26）日，在社群上發布影片，全程中文宣傳，為中國隊加油助威。以文字寫下「期待巴黎奧運會開幕式，馬龍旗手加油。」並分享自己過去擔任旗手的心得。

網友表示，福原愛已不再關注日本球員。（翻攝自微博）

事實上，此屆奧運富士電視台的桌球奧運解說員早已換人，改由福原愛的昔日戰友石川佳純出任。而福原愛現況也讓日本媒體直接評論：「在日本失去立足之地。」

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