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「最美士官長」迎第3胎！劉香慈兒子陪產問「為什麼妹妹有血？」

劉香慈（右二）平安產女，開心在產房與老公（右）及兩個兒子拍攝全家福。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉香慈2010演出《新兵日記》走紅，有「最美士官長」稱號，2016年與永信藥品第3代、永鴻生技總經理鍾威凱共組家庭，婚後育有2子，她年初宣布懷第3胎，今（27日）在臉書喜曝平安產下3200公克的女娃，正式成為3寶媽。她向剛出世的女兒說：「Hello，妳好，小外星人！我的寶貝，我知道妳還想賴在肚子裡，但是我們都等不及見到妳了。」

劉香慈產第三胎，2兒進產房陪產。（翻攝自臉書）

劉香慈表示，女兒在祝福和期待之下，平安健康的來到世上，她特別讓2個兒子進產房陪產，主要是想和兩位哥哥鄭重介紹妹妹的到來，同時也讓他們知道，他們當初是怎麼來到這個世界上，「哥哥們很乖，安安靜靜的等待著妹妹出生，一起聽到妹妹第一聲哭聲、看媽媽幫妹妹剪臍帶。」

劉香慈談到，看到女兒的第一眼，產房裡的氣氛瞬間變得不同，「驚呼聲此起彼落，歡呼母子均安。妹妹全身濕漉漉，皺眉眨眼，一臉不知道發生什麼事情的萌樣。產房很熱鬧，都是我愛的家人，和讓我安心的護理人員。」

劉香慈產女，兒子進產房陪產。（翻攝自臉書）

劉香慈分享，女兒出生後，醫生笑著說：「怎麼那麼像爸爸。」大兒子看到妹妹時，搓著手有點不知所措，小兒子好奇地問：「媽媽為什麼妹妹有血？」老公鍾威凱則是等女兒出生再進產房，見前世情人及拍全家福照，劉香慈不禁笑虧老公「完全是來拍照的」，還以「坐享其成」形容，令人莞爾一笑。

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