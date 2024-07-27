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娛樂 電視

黃鐙輝為幫女兒圓夢！認了「錢全花光」背一屁股債

黃鐙輝為幫女兒圓夢買新房。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃鐙輝與妻子萁萁結婚15年，婚後陸續迎來「黃太後」、「黃尚好」和「黃弟寶」3個孩子，經常在社群上分享一家5口的幸福生活。今（27）突發文表示為了幫女兒圓夢，把所有錢都花光欠一股債。

黃鐙輝與萁萁婚後育有2子1女。（翻攝自臉書）

黃鐙輝在社群發文表示，大女兒「黃太後」自懂事以來，每年的生日願望都是希望能擁有自己的房間，但隨著年紀增長，女兒開始不再許這個願望，詢問之下得知，孩子是認為不會實現而放棄，這讓黃鐙輝感到相當愧疚。於是他評估目前經濟狀況，第一間的房貸快繳清，再加上家裡空間越來越擁擠，除了有3個小孩、5隻貓之外，還有一位會一直製造囤積物的丈母娘，慎重考慮過後決定「再一次把所有的錢都花光光，跟『第一間』一樣all in 去買房子」。

雖然黃鐙輝苦嘆又開始背一屁股債，但他認為「當你為了別人而活的時候，生命就會活得更有意義，而且運氣就會飛龍在天」，對於為家人的付出感到甘之如飴，最後他也不忘向廣大廠商、製作單位喊話，「如果有任何工作需有幫忙的，儘管吩咐，我使命必達」。

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