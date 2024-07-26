《甄嬛傳》安陵容上節目被飆髒話 遭區別對待抓狂反擊

陶昕然在《後宮甄嬛傳》當中扮演反派角色「安陵容」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星陶昕然在經典電視劇《後宮甄嬛傳》當中飾演工於心計的「安陵容」。她近日在節目中透露，拍戲的時候曾經遇到一位特別無理的執行導演，除了刻意針對她、故意給錯誤指示陷害她，還對她爆粗口，讓人見識到反派也是會遇到壞人。

陶昕然在節目中說出自己被欺負。（翻攝自微博）

陶昕然說，當時錄影她按照執行導演的指示演出，每次都被導演罵，直到導演受不了透過音響跟她直接溝通，陶昕然才隱約發現執行導演從中作梗，給的指示根本和導演要求的完全相反。剛開始陶昕然不想跟這位執行導演計較，但在某次拍攝中，執行導演竟然用粗話痛罵陶昕然，才讓忍無可忍的她反擊。

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陶昕然在節目中說出自己被欺負。（翻攝自微博）

當時陶昕然在橫店拍戲，與其他演員一起做在川堂裡休息，隨時都在等著自己上場表演，沒想到「結果現場好像在等這一些演員了，然後她沒有看見那些演員在哪，她只看到我坐在那休息，站起來以後，就是一種特別難聽的粗話衝著我過來了。」

陶昕然在節目中說出自己被欺負。（翻攝自微博）

新仇加舊恨，陶昕然終於爆發，不甘示弱反擊，連導演都大吃一驚，發現原來她也有脾氣。之後陶昕然就再也沒有受到那位執行導演欺負，因為她也不信任對方，總是有疑惑也會親自向導演確認。

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