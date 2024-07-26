晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

《甄嬛傳》安陵容上節目被飆髒話 遭區別對待抓狂反擊

陶昕然在《後宮甄嬛傳》當中扮演反派角色「安陵容」。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星陶昕然在經典電視劇《後宮甄嬛傳》當中飾演工於心計的「安陵容」。她近日在節目中透露，拍戲的時候曾經遇到一位特別無理的執行導演，除了刻意針對她、故意給錯誤指示陷害她，還對她爆粗口，讓人見識到反派也是會遇到壞人。

陶昕然在節目中說出自己被欺負。（翻攝自微博）

陶昕然說，當時錄影她按照執行導演的指示演出，每次都被導演罵，直到導演受不了透過音響跟她直接溝通，陶昕然才隱約發現執行導演從中作梗，給的指示根本和導演要求的完全相反。剛開始陶昕然不想跟這位執行導演計較，但在某次拍攝中，執行導演竟然用粗話痛罵陶昕然，才讓忍無可忍的她反擊。

陶昕然在節目中說出自己被欺負。（翻攝自微博）

當時陶昕然在橫店拍戲，與其他演員一起做在川堂裡休息，隨時都在等著自己上場表演，沒想到「結果現場好像在等這一些演員了，然後她沒有看見那些演員在哪，她只看到我坐在那休息，站起來以後，就是一種特別難聽的粗話衝著我過來了。」

陶昕然在節目中說出自己被欺負。（翻攝自微博）

新仇加舊恨，陶昕然終於爆發，不甘示弱反擊，連導演都大吃一驚，發現原來她也有脾氣。之後陶昕然就再也沒有受到那位執行導演欺負，因為她也不信任對方，總是有疑惑也會親自向導演確認。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中