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娛樂 最新消息

一粒「瀏海全掀」電眼自拍！網心動直呼：有點像子瑜

網友稱讚一粒（右）在車上自拍的影片，「這角度有點像子瑜！」（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神「一粒」趙宜莉近來人氣火速竄起，被認為撞臉圍棋女神黑嘉嘉。日前她在社群曬出一段車上自拍畫面，難得將瀏海撥開，露出額頭與平常對比，簡直判若兩人，絕美模樣立即獲得網友們的讚美。

一例罕見透出額頭，絕美顏質吸引網友瘋狂誇讚。（翻攝自IG）

一粒昨（25）日在IG分享自拍影片，只見她坐在車上，穿著有蕾絲裝飾的灰色短T，脖子上則綁著1條蕾絲帶。她披著招牌黑長髮，仔細一看，過去都留著空氣瀏海的她，這次將瀏海全撥開，露出光潔的額頭，激似南韓女團TWICE成員周子瑜。

TWICE台灣籍成員周子瑜。（翻攝自IG）

影片一出瞬間吸引許多粉絲前來朝聖，紛紛留言：「我看了3小時都看不完。」、「看了一眼，這就是心動的感覺。」、「一粒好正又美麗！」、「這影片到底什麼時候結束啊。」、「我可以停在這裡一個小時。」、「這角度有點像子瑜！

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