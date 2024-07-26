67歲謝玲玲遭疑修修臉「人工化了」 親回酸民3字展女神氣度

謝玲玲遭指修修臉，正面回應酸民。（資料照）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深女星謝玲玲演出《婉君表妹》走紅，曾獲得金馬獎兩屆最佳童星獎。1980年與富商林建岳結婚後息影，沒想到婚姻只維持15年，因王祖賢介入而離婚。現年67歲的她經常透過社群曬日常，不過最近一篇旅遊貼文卻遭網友酸「人工化了」，釣出她本人親自回應。

謝玲玲和家人到長春商場，分享一張張美照。（翻攝自小紅書）

謝玲玲日前曬出和家人到長春商場遊樂的影片，孰料原本開心的遊記分享，卻有酸民現身留言「天生麗質，可惜人工化了」，不過她相當大氣地回覆：「謝謝你」，也有網友出面附和並反問酸民，「請問你是哪個意思呢？做人該立好心，說好話，做好事一個人的氣質和氣場是人工不了的！神清氣爽，心善則美」。

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謝玲玲現身留言回覆酸民。（翻攝自小紅書）

對此，謝玲玲發聲感謝網友相挺，「謝謝你，做人應該正能量，開心就好。」高EQ回覆展現女神氣度。而謝玲玲近年定期返台，參與各項公益活動，凍齡依舊的她直呼是因為投身公益讓她心靈豐盛快樂。

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