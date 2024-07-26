周曉涵罕公開帥爸！超狂顏值驚呆網友：一家神基因

周曉涵日前替爸爸慶生。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星周曉涵擁有甜美臉蛋及火辣身材，更被外界稱為「內衣女神」，演出多部戲劇表現亮眼，經常在社群分享生活的她，日前罕見公開與爸爸的合照，令許多粉絲驚呼「一家神基因！」

周曉涵跟爸爸出門經常被誤認成情侶。（翻攝自臉書）

周曉涵在臉書分享替父親慶生的合照，開心寫下「進入獅子月份了，感謝老天，讓我們規劃的暖壽驚喜沒有因颱風而流局，祝我上輩子的情人生日快樂，希望他可以健康帥氣，繼續遊山玩水，開心到老。」可見照片中的周爸身穿花襯衫，一手甜蜜摟著女兒的肩膀，另一手則拿著花束，即便有些白髮，但仍相當帥氣有型。

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今年已經68歲的周爸，凍齡模樣令不少網友驚呼，「女神一家都是高顏值」、「不可能！爸爸太年輕了吧」。事實上，周曉涵在2016年第一次曬出與父親的合照，當時就被誤認為是男友，事後在受訪時解釋，自己有時候跟爸爸出門真的會被誤會是情侶，讓她哭笑不得。

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