「Netflix親女兒」高旻示瘋了！滿身是血大叫：大叔啊

高旻示在《無聲蛙鳴》展現瘋魔演技。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix懸疑驚悚影集《無聲蛙鳴》今（26）日釋出1分鐘正式前導預告，「Netflix親女兒」高旻示演技大突破，她殺人、冷眼凝視，還放火焚燒證據，最後滿身是血大叫：「這位大叔啊！」讓人看得不寒而慄，可預見高旻示將展現出與以往角色完全不同的冷峻演技。

《無聲蛙鳴》由《夫妻的世界》導演牟完逸執導，資深演員金倫奭、高旻示領銜主演，尹啓相、李姃垠共同參與演出。

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高旻示在《無聲蛙鳴》飾柳誠娥。（Netflix提供）

影集主軸圍繞著一群普通人的平靜生活，即將在夏季被一位神秘客人的到來而徹底打破，全瑛夏（金倫奭 飾）是在寧靜森林中一間旅館的老闆，他的平靜生活被神秘客人柳誠娥（高旻示 飾）徹底打破。全瑛夏身為旅館老闆，對於這位神秘的客人非常困惑：「你有遇過有人在退房的時候自己打掃房間嗎？」而當全瑛夏進房檢查時，發現鏡子竟然全是血。

金倫奭在《無聲蛙鳴》飾全瑛夏。（Netflix提供）

此外，當全瑛夏在和朋友於餐桌聊天時，柳誠娥竟以迅雷不及掩耳的速度拿著滅火器直接朝全瑛夏對面的人重擊，全瑛夏被濺了一身血之後慌忙逃離，不知道柳誠娥這位不速之客還會有什麼其他瘋狂的行徑。

尹啓相《無聲蛙鳴》飾具相俊。（Netflix提供）

尹啓相在劇中飾演鄉村汽車旅館的老闆具相俊，他的平靜生活也同樣地被一位客人打破；李姃垠則飾演直覺敏銳的警察尹寶旼，負責調查瑛夏與相俊的案件。《無聲蛙鳴》8月23日在Netflix上架。

《無聲蛙鳴》前導預告中佈滿陰森氛圍，奠定故事將充滿混亂以及有各種無法預知事件的基調。（Netflix提供）

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