實力寵粉！王嘉爾突送歌迷「全新LV」 網羨慕：背一輩子

王嘉爾出席馬來西亞LV旗艦店開幕，實力寵粉直接送LV包包。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團「GOT7」成員王嘉爾日前飛往馬來西亞，為精品店開幕活動站台，吸引許多粉絲到場追星。怎料，寵粉的他當天拿出全新LV包包贈與粉絲，相關畫面在網上瘋傳，讓粉絲羨慕直呼：「這不得背一輩子。」

王嘉爾在外盒上簽名。（翻攝自微博）

王嘉爾受邀至馬來西亞LV旗艦店開幕站台，當天粉絲擠爆現場，而他突然走向粉絲，送上全新LV包包，並在外盒上簽名，事後他與拿到包包的粉絲合照，讓許多粉絲羨慕不已，也吸引網上瘋狂討論。

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王嘉爾送出後與粉絲合影，讓許多網友相當羨慕。（翻攝自微博）

影片一出，微博上許多博主瘋狂轉發，且吸引到許多網友、粉絲前來留言：「王嘉爾實力寵粉！」、「帥氣又大方！重點是海外人氣超火。」、「王嘉爾就是這麼寵！」

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