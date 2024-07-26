江宏傑有新歡？李多慧獻吻引爆動 害羞互動曝

李多慧玩遊戲意外吻上江宏傑。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台視《全員請上車》本週日播出「女神降臨」挑戰賽，邀請到啦啦隊人氣女神李多慧、林岱縈及何妤玟、綠茶、小優一同上節目玩遊戲，李多慧憑藉活潑親民的可愛個性圈粉無數，近來更被任命為「韓國名譽宣傳大使」，一出場就引起不少騷動。

張立東與李多慧親密夾球。（台視提供）

李多慧被問到主持群中最帥的是哪一位？李多慧毫不猶豫甜喊「立東哥」，讓張立東暗爽表示：「看到了嗎，韓國的審美觀不一樣哦！」本集賽制為一男一女組隊挑戰，張立東如願與女神李多慧同組闖關，兩人臉貼臉夾著籃球相當親密，哈孝遠同時發現張立東竟伸出「紳士手」，大讚他表現的相當有禮貌，眾人則吐槽：「因為張立東怕被告啦」。

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李多慧出外景玩遊戲。（台視提供）

其中一關遊戲要考驗兩人默契，需要面對面抓準時機夾住掉落的紙張，江宏傑幸運抽中與李多慧一組羨煞眾人，不過江宏傑在遊戲開始前面露擔心，甚至九十度鞠躬先行向李多慧的粉絲們道歉，被張立東笑說是「犯案前先洗白」，害羞的兩個人遲遲不敢靠近對方，貼心的江宏傑最終決定讓李多慧主動出擊，自己則是側著臉固定在原地，不過李多慧錯過紙張飄落的時機，煞車不及直接獻上一吻讓全場暴動。

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