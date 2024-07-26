凱米颱風驚人巧合！ 2006年同名颱風同天登陸機率被算出

凱米颱風中心25日清晨4點許已自桃園出海。（翻攝自中央氣象署）

〔記者林南谷／台北報導〕凱米颱風重創全台，這2天網路瘋傳驚人巧合，那就是2006年也有一個凱米，幾乎在同一天登陸台灣，臺灣師範大學電機系擔任副教授賴以威透過個人臉書發文直呼：「我的第一個反應也是，天啊，這真是好巧；第二個反應則是，那機率到底有多少呢？」

透過臉書發文，賴以威先算「同名颱風登陸」機率，亞洲這帶颱風有140個名字，用完再輪迴一次，指出上一次輪迴的凱米是2018年、2012年、2006年、2000年」，他算出這次是第五代凱米。

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賴以威也發現2000年起，總計有凱米、碧利斯、海棠、鳳凰、莫拉克，共5個颱風輪迴後再次登陸台灣。

至於「同一天」機率，賴以威表示跟生日問題很像，「假設颱風多出現在暑假七、八月，在這62天中，颱風每次登陸的日期是獨立事件。那兩個同名颱風同天登陸的機率就是1/62。」

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這次凱米颱風事隔多年，又在同一天回來的機率，賴以威也算出：「4% * 1/62 = 0.064%，約是萬分之6.4。」他說，這大概是大樂透陸獎1000元中獎機率的一半；如果考慮到有140個名字的話，那會更多。

凱米颱風24日上午11時30分增強為強烈颱風，網路論壇Dcard上有網友意外發現2006年時也有一個凱米颱風，而且也跟今年一樣，在七月且在24日同一天登陸台灣，巧合程度令網友不寒而慄。

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