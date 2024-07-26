晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

凱米颱風驚人巧合！ 2006年同名颱風同天登陸機率被算出

凱米颱風中心25日清晨4點許已自桃園出海。（翻攝自中央氣象署）

〔記者林南谷／台北報導〕凱米颱風重創全台，這2天網路瘋傳驚人巧合，那就是2006年也有一個凱米，幾乎在同一天登陸台灣，臺灣師範大學電機系擔任副教授賴以威透過個人臉書發文直呼：「我的第一個反應也是，天啊，這真是好巧；第二個反應則是，那機率到底有多少呢？」

透過臉書發文，賴以威先算「同名颱風登陸」機率，亞洲這帶颱風有140個名字，用完再輪迴一次，指出上一次輪迴的凱米是2018年、2012年、2006年、2000年」，他算出這次是第五代凱米。

相關新聞：​外海打轉午夜登陸 凱米颱風快閃4小時桃園新屋出海​

賴以威也發現2000年起，總計有凱米、碧利斯、海棠、鳳凰、莫拉克，共5個颱風輪迴後再次登陸台灣。

至於「同一天」機率，賴以威表示跟生日問題很像，「假設颱風多出現在暑假七、八月，在這62天中，颱風每次登陸的日期是獨立事件。那兩個同名颱風同天登陸的機率就是1/62。」

相關新聞：凱米火速出海！中南部雨量劇增 氣象專家曝驚人巧合

這次凱米颱風事隔多年，又在同一天回來的機率，賴以威也算出：「4% * 1/62 = 0.064%，約是萬分之6.4。」他說，這大概是大樂透陸獎1000元中獎機率的一半；如果考慮到有140個名字的話，那會更多。

凱米颱風24日上午11時30分增強為強烈颱風，網路論壇Dcard上有網友意外發現2006年時也有一個凱米颱風，而且也跟今年一樣，在七月且在24日同一天登陸台灣，巧合程度令網友不寒而慄。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中