晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

作家小彤罹癌王突「延後化療」曝內幕 昔3度流產被小姑一句話感動

小彤（左）的小姑首次嫁女兒，為了參加婚禮小彤特地延後化療。（馬可孛羅提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕兩性作家小彤3月因罹患胰臟癌住院開刀，目前正積極抗癌，昨（25）日出席小姑嫁女兒的婚禮，為了參加這場婚禮，原本上周就要進行第5次化療的她與醫生討論後，決定延後一週，參加喜宴但滴酒不沾，一旦有人上前打招呼或敬酒，她便馬上將口罩戴好戴滿，以免被感染。

小彤表示婆家很疼惜她，安排她坐在桌面較大的主桌，座位的間距也較寬，方便她與人「保持距離」。之所以這麼辛苦、小心翼翼仍要參與，是因為小姑對她的情深義重，小彤說：「這是一場我無法缺席的婚禮，因為小姑是我生命中很重要的貴人。」

憶起2003年小彤婚後馬上就傳出懷孕喜事，不過當時她已屬高齡產婦，當時過了預產期，突然沒有胎動，緊急剖腹後才發現，胎兒臍帶繞頸三圈胎死腹中；半年後順利懷胎兩個多月時，半夜大血崩流產；幾個月後她又經歷了第三次懷孕、流產。

也許因為太悲傷，沒把身體調養好，醫師說她可能習慣性流產，日後不易生育。當時已有生完兩個女兒的小姑，對她這個嫂子萬分不捨，認真對她說：「大嫂你太辛苦了，我來幫妳懷孕好了！」

小彤說：「這輕輕的一句話，卻重重撼動了我！這世上，有多少人願意這樣義無反顧地為沒有血緣的人犧牲與付出？雖然後來我第四度懷孕，也順利生下了女兒，但是小姑對我的疼惜，讓我刻骨難忘，所以她第一次嫁女兒，我無論如何都得出席。」

提到目前的身體狀況，小彤表示每次化療結束後的頭兩天都極度虛弱，一天昏睡超過十五小時，一向樂觀的她說：「好消息是頭髮沒有掉那麼兇了，可能也只剩下不到三分之一的髮量，髮量少，落髮也少了。」每一次化療前，她都會擔心白血球數量不足，大量補充營養與蛋白質，過去只愛吃蔬菜的她，現在每天都要逼自己吃肉類跟海鮮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中