作家小彤罹癌王突「延後化療」曝內幕 昔3度流產被小姑一句話感動

小彤（左）的小姑首次嫁女兒，為了參加婚禮小彤特地延後化療。（馬可孛羅提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕兩性作家小彤3月因罹患胰臟癌住院開刀，目前正積極抗癌，昨（25）日出席小姑嫁女兒的婚禮，為了參加這場婚禮，原本上周就要進行第5次化療的她與醫生討論後，決定延後一週，參加喜宴但滴酒不沾，一旦有人上前打招呼或敬酒，她便馬上將口罩戴好戴滿，以免被感染。

小彤表示婆家很疼惜她，安排她坐在桌面較大的主桌，座位的間距也較寬，方便她與人「保持距離」。之所以這麼辛苦、小心翼翼仍要參與，是因為小姑對她的情深義重，小彤說：「這是一場我無法缺席的婚禮，因為小姑是我生命中很重要的貴人。」

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憶起2003年小彤婚後馬上就傳出懷孕喜事，不過當時她已屬高齡產婦，當時過了預產期，突然沒有胎動，緊急剖腹後才發現，胎兒臍帶繞頸三圈胎死腹中；半年後順利懷胎兩個多月時，半夜大血崩流產；幾個月後她又經歷了第三次懷孕、流產。

也許因為太悲傷，沒把身體調養好，醫師說她可能習慣性流產，日後不易生育。當時已有生完兩個女兒的小姑，對她這個嫂子萬分不捨，認真對她說：「大嫂你太辛苦了，我來幫妳懷孕好了！」

小彤說：「這輕輕的一句話，卻重重撼動了我！這世上，有多少人願意這樣義無反顧地為沒有血緣的人犧牲與付出？雖然後來我第四度懷孕，也順利生下了女兒，但是小姑對我的疼惜，讓我刻骨難忘，所以她第一次嫁女兒，我無論如何都得出席。」

提到目前的身體狀況，小彤表示每次化療結束後的頭兩天都極度虛弱，一天昏睡超過十五小時，一向樂觀的她說：「好消息是頭髮沒有掉那麼兇了，可能也只剩下不到三分之一的髮量，髮量少，落髮也少了。」每一次化療前，她都會擔心白血球數量不足，大量補充營養與蛋白質，過去只愛吃蔬菜的她，現在每天都要逼自己吃肉類跟海鮮。

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