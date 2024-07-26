明道砸3000萬當瑪丹娜鄰居！鬆口「下半年回台發展」

明道以一身灰白撞色搭配亮相，簡約休閒，展現出鬆弛雅緻的帥氣型格。（COZY PUNCH提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕明道23日現身巴黎感受奧運熱外，以品牌摯友身分為台灣時尚品牌COZY PUNCH於巴黎熱鬧的瑪黑區首家海外店擔任揭幕嘉賓。他近期演出《金庸武俠世界》洪七公聲勢翻漲，代言、廣告找上門，也喊話想把時間留給台北！

明道和巴黎頗有淵源，在法國巴黎第10區塞納河右岸購買了一間30坪的中古屋，除是瑪丹娜鄰居，還傳價值台幣3000多萬元；這回他再為COZY PUNCH現身巴黎，他優雅說：「既是對奧林匹克運動的致敬，也是對未來生活方式的展望。」

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他當天以COZY PUNCH剛上市的一身灰白撞色搭配亮相，展現出鬆弛雅緻的帥氣型格。她近年在中國成為直播帶貨天王，流量隨便也數十萬起跳，這回看到COZY PUNCH鏡頭沒在客氣，直接在各大品牌發源地巴黎瑪黑街頭幫COZY PUNCH直播起來，不料一現身就被美顏開到底模樣嚇著，「妖豔」讓他驚呼：「這美顏開超強，女生都要開這麼強？」

明道為台灣品牌COZY PUNCH於巴黎瑪黑海外店擔任開幕嘉賓。（COZY PUNCH提供）

說巧不巧他一轉頭，又遇到超大型垃圾車在身後搶鏡，當下機智反應，「瑪黑是時尚發源地，但垃圾車不是發源地，不過這樣也讓我們看到這裡的生活樣貌」輕鬆解圍。而他上回匆匆回台北宣傳喜劇片《前途海量》，就覺得有憾，不時就對親友透露，希望可以把時間多留給台灣。

這次明道在巴黎受訪不忘強調：「台灣拍戲有機會可以找我！」表示很願意拍台灣戲劇、電影，題材、價錢都很好商量，他也透露台灣最近代言、廣告陸續找上門，「我下半年在台灣的時間會比較多喔」。

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