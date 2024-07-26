奧運金牌女友不會打球能看嗎？王齊麟「愛的教育」陳詩媛反應真實

陳詩媛（左）與王齊麟4月大方認愛。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳詩媛昨（25）在社群上曬自己跟王齊麟一起合拍的影片，畫面中王齊麟一登場就自然而然地摟住陳詩媛的肩膀，結果女友開玩笑表示，「不要碰我！我要與來賓保持距離好嗎？我男朋友會生氣。」下一秒王齊麟還是忍不住將手放回陳詩媛肩膀上。

王齊麟與陳詩媛互動甜蜜。（翻攝自IG）

王齊麟被問到「第一眼看女生會看哪裡？」時，王齊麟也幽默調侃女友笑答「頭頂吧」，讓陳詩媛也不禁笑場。關於做過什麼貼心舉動，他則摸著陳詩媛的頭說，會幫忙拿對方拿不到的東西，接著被問到求婚問題，王齊麟便低頭問女友「妳願意嗎？」讓陳詩媛瞬間害羞，王齊麟更透露休假期間「都在跟她約會」。

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王齊麟透露休假時都在跟陳詩媛約會。（翻攝自IG）

至於陳詩媛會不會打羽球一事，王齊麟直言，「當然要啊！奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎？」陳詩媛聽了瞬間不知道該說什麼，而王齊麟也保證自己在教學過程中絕對不會隨意罵人，是「愛的教育」。

王齊麟承諾自己在教學過程中絕對「愛的教育」。（翻攝自IG）

另外，陳詩媛也在貼文中寫道，「認識他以來，看過他最放鬆的一天應該是確定取得奧運資格的那一天，記得他重複算了好幾次積分後開心的跑來跑去跳著舞，興奮的跟家人夥伴們分享喜悅，但又馬上開始討論著接下來該加強什麼訓練！」認為所有運動員都是每天帶著各種壓力突破自己，並朝更好的成績邁進，最後更喊話「讓我們一起為熱血奮戰的運動員們加油！」

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