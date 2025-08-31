（專訪）林良歡驚爆開刀住院 老公被紅眼老太太貼臉糾纏超展開

〔記者陽昕翰／專訪〕台語歌手林良歡前陣子因「子宮內膜異位肌線症」動手術，住院療養一週，身體如今已康復。她感謝老公無微不至的照顧，也在鬼月分享住院期間的恐怖經歷，至今心有餘悸。

林良歡透露，手術後的那幾天，先生日夜守在病房照顧。有一晚半夜肚子餓，先生只好陪她下樓買食物。

請繼續往下閱讀...

林良歡住院開刀，發生難忘的恐怖體驗。（豪記提供）

返程夫妻倆搭電梯時，卻突然遇上詭異狀況，林良歡談到：「我們明明只是要回三樓病房，結果到二樓時，電梯門打開了，卻沒有人進來，重點是電梯門遲遲不關。」

當下電梯裡氣氛詭譎，林良歡全身都在發冷，另一半立刻走出去查看，瞬間神情凝重地叮囑：「不要東張西望，我們先回病房！」

林良歡已經出院返家，感謝粉絲關心。（豪記提供）

直到回到病房內，林良歡的老公才鬆口，剛剛電梯裡其實「有東西」跟著回來，讓她嚇得再也不敢半夜下樓買宵夜。

直到幾天後出院，林良歡才知道二樓正是「開刀房」所在的樓層。

可怕的是，先生才向她坦承，當時電梯門卡住停在二樓時，他看見一名「滿眼通紅的老太太」突然近距離出現在眼前，雙眼睜得又大又紅，彷彿要貼到臉上，嚇得他差點腿軟，但仍故作鎮定，陪著太太返回病房。

林良歡說：「感恩那晚能平安無事地度過，最後也順利出院回家！」如今她已恢復健康，向粉絲報平安。

