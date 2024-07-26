劉亞仁被控性侵男性 經紀公司火速回應

劉亞仁捲入染毒品自毀前程，近日又深陷性侵疑雲。（翻攝自劉亞仁IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓影帝劉亞仁捲入染毒品自毀前程，近日又深陷性侵疑雲，對象還是一名年約30多歲男子，對方控訴在他熟睡時遭劉亞仁性侵，稍早劉亞仁經紀公司也做出回應。

今（26）日一早，劉亞仁所屬經紀公司對外做出正面回應，表示有關劉亞仁的指控並非事實，盼各界勿做任何揣測。

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指控被性侵男子向警方表示，本月14日上午他在首爾龍山辦公室睡覺，醒來後發現被性侵，加害人就是劉亞仁。警方覺得事有蹊蹺深入調查後發現，涉案辦公大樓是第三者住所，並非劉亞仁的辦公室，或者該名男子所有。

而受害男子進一步提供線索，自稱被性侵時現場還有其他男子，警方正釐清劉亞仁是否也有使用毒品的可能性，同時也懷疑群聚染毒。

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劉亞仁去年2月爆出染毒，從一開始的牛奶針（異丙酚），陸續被驗出共8種毒品反應，且涉案人數多達20人以上，期間更爆出協助共犯潛逃湮滅證據，去年底他在法庭初審，承認吸食大麻和部分異丙酚，並公開向大眾道歉。

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