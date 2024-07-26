舒淇颱風天曬辦公照 被揪出暗藏代言4產品

舒淇24日在IG曝光颱風天辦公照片，被發現裡面暗藏她代言4產品（紅圈處）。（翻攝自舒淇IG）



〔記者林南谷／台北報導〕颱風凱米襲台期間，金馬影后舒淇也沒閒著，24日在IG曬出颱風天辦公，甜喊：「平時都沒有這麼想吃外賣。」不忘呼籲粉絲乖乖待在家，有影迷歪樓注意到照片裡的粉紅色削鉛筆機，但舒淇好厲害，照片中暗藏驚人密碼。

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話說舒淇在發文心繫颱風，寫下：「外面風大雨大，人好奇怪，平時都沒有這麼想吃外賣，但為了安全，大家請乖乖的待在家裡，不要亂跑 不要點外賣～～我現在只好空虛著肚子乖乖坐在書桌上……開著電腦，望著窗外風雨飄搖，花呆～～」

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有影迷注意到，舒淇公開辦公照片桌上的粉紅色削鉛筆機，歪樓說「好可愛的削鉛筆機」、「削鉛筆機是亮點」、「學生時期的回憶」。

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不過舒淇真是高手，她曬出颱風居家辦公照，其實暗藏代言4產品，包括身上衣服出自Michael Kors設計、身後黑色包包為BOTTEGA VENETA、桌上手機是OPPo Find X7，還有原萃茶飲，全都是由她代言品牌，被網友一眼識破！

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