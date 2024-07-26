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本土劇男星胡鴻達照料中風慈母 13年燒800萬

胡鴻達慈母親中風多年，意識清楚，長期都由他照料。（翻攝自胡鴻達臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕本土劇男星胡鴻達曾在民視8點檔《黃金歲月》飾演世界西餐廳主任麥可，知名度大開，前年底更獲年度新北市中和區模範父親，90歲慈母中風13年，不能講話吞嚥生活也無法自理，但意識清楚，長期都由胡鴻達細心照料，在演藝圈傳為佳話。

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胡鴻達近日上《命運好好玩》透露，母親13年來中風2次，一度被送進加護病房急救，醫生判定：「15%機率會好，35%機率變植物人，50%機率不知道狀況。」他為救母花18萬醫藥費，並連簽2張病危通知單，最後慈母奇蹟康復。

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母親出院後，胡鴻達堅持接回家自己照顧，自豪把媽媽照顧很好，臥床7年都沒生病；節目上，他也透露母親中風13年來保守估計燒掉800萬醫藥費，現在沒戲拍時，胡鴻達到處兼差，有時在廟會唱歌，亦放下身段當建商老闆的司機，老婆則會向娘家借錢周轉。

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