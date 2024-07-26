江坤俊曾怨老婆出國比賽騙工作 名嘴開轟

江坤俊（左）爆出婚內出軌護理師，老婆劉藺秦第一時間發聲力挺。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕外科名醫江坤俊爆出婚內出軌護理師，更涉及性騷擾昔日搭擋主持人、《健康2.0》TVBS主播鄭凱云，專業又愛家形象大崩塌，他雖暫停演藝工作並強調：「我絕無性騷一事！」仍無法止血，據悉，江坤俊雖是暖男人設，在家其實對老婆有諸多抱怨。

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電視名嘴許聖梅日前上談話節目，提及江坤俊老婆劉藺秦是「橋牌女神」，某次要到中國杭州參加比賽，江坤俊竟抱怨說：「她騙我，不敢告訴我要去比賽，說是要去工作。」

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對此，許聖梅不滿批評：「這段我不能認同，老婆去比賽是光榮，你幹嘛不贊成？我覺得很奇怪。」許聖梅更在節目上感嘆劉藺秦真的很愛江坤俊，原名劉玉靜的她，甚至為了江坤俊改名，希望能夠旺夫。

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