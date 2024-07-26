古裝男神拍床戲「毫無動靜」 隱乳女神一句話秒驚醒「一臉尷尬」

田曦薇（右）在《花轎喜事》上錯花轎，和敖瑞鵬（左）展開陰錯陽差的愛戀。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「隱乳女神」田曦薇在古裝劇《卿卿日常》與白敬亭先婚後愛，這回在八大戲劇台播出的古裝劇《花轎喜事》則是上錯花轎，和男主角敖瑞鵬展開陰錯陽差的愛戀。

劇中婚禮劇情，讓敖瑞鵬印象深刻，尤其他在新婚戲裡，一段秒入睡的插曲花絮，笑翻全劇組。現場，田曦薇坐在床邊等著敖瑞鵬接續台詞對話，時間過了3秒，床上的敖瑞鵬毫無動靜，田曦薇輕喊：「你不會睡著了吧！」對方才驚醒過來，敖瑞鵬一臉尷尬，頻頻向所有人道歉。

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田曦薇在《花轎喜事》原本許配給將軍，出嫁當日上錯花轎，意外覓得良緣。（八大電視台提供）

《花轎喜事》改編自經典情愛小說；劇情描述武師的女兒田曦薇被許配給將軍，富家千金則是嫁給齊府的三公子敖瑞鵬。兩位姑娘同一天出嫁，途中遇大雨來襲，進到同間廟內避雨，又遇到強盜侵入，慌亂中，新娘上錯花轎，兩段奇緣就此展開。

談到初次合作的田曦薇，敖瑞鵬誇讚長得漂亮可愛、性格直爽，加上兩人是同鄉，會用家鄉話溝通，更拉近距離。因此要他選擇故事裡安排的富家千金，還是武師的女兒為妻？敖瑞鵬笑說，他與田曦薇打打鬧鬧，生活多了樂趣，會選擇這段意外良緣。

田曦薇在《花轎喜事》飾演武師女兒李玉湖。（八大電視提供）

如同劇名，《花轎喜事》拍攝過程充滿歡樂，在劇情後段重新賜婚情節，敖瑞鵬和田曦薇終於名正言順結為夫妻，田曦薇把嫁對了「郎」口急唸成「ㄋㄤˊ」，NG引來全員大笑。《花轎喜事》7月26日起，每週一至五晚間9點於八大戲劇台播出。

敖瑞鵬（右）、田曦薇（左）首度合作《花轎喜事》。（八大電視提供）

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