晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

古裝男神拍床戲「毫無動靜」 隱乳女神一句話秒驚醒「一臉尷尬」

田曦薇（右）在《花轎喜事》上錯花轎，和敖瑞鵬（左）展開陰錯陽差的愛戀。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「隱乳女神」田曦薇在古裝劇《卿卿日常》與白敬亭先婚後愛，這回在八大戲劇台播出的古裝劇《花轎喜事》則是上錯花轎，和男主角敖瑞鵬展開陰錯陽差的愛戀。

劇中婚禮劇情，讓敖瑞鵬印象深刻，尤其他在新婚戲裡，一段秒入睡的插曲花絮，笑翻全劇組。現場，田曦薇坐在床邊等著敖瑞鵬接續台詞對話，時間過了3秒，床上的敖瑞鵬毫無動靜，田曦薇輕喊：「你不會睡著了吧！」對方才驚醒過來，敖瑞鵬一臉尷尬，頻頻向所有人道歉。

田曦薇在《花轎喜事》原本許配給將軍，出嫁當日上錯花轎，意外覓得良緣。（八大電視台提供）

《花轎喜事》改編自經典情愛小說；劇情描述武師的女兒田曦薇被許配給將軍，富家千金則是嫁給齊府的三公子敖瑞鵬。兩位姑娘同一天出嫁，途中遇大雨來襲，進到同間廟內避雨，又遇到強盜侵入，慌亂中，新娘上錯花轎，兩段奇緣就此展開。

談到初次合作的田曦薇，敖瑞鵬誇讚長得漂亮可愛、性格直爽，加上兩人是同鄉，會用家鄉話溝通，更拉近距離。因此要他選擇故事裡安排的富家千金，還是武師的女兒為妻？敖瑞鵬笑說，他與田曦薇打打鬧鬧，生活多了樂趣，會選擇這段意外良緣。

田曦薇在《花轎喜事》飾演武師女兒李玉湖。（八大電視提供）

如同劇名，《花轎喜事》拍攝過程充滿歡樂，在劇情後段重新賜婚情節，敖瑞鵬和田曦薇終於名正言順結為夫妻，田曦薇把嫁對了「郎」口急唸成「ㄋㄤˊ」，NG引來全員大笑。《花轎喜事》7月26日起，每週一至五晚間9點於八大戲劇台播出。

敖瑞鵬（右）、田曦薇（左）首度合作《花轎喜事》。（八大電視提供）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中