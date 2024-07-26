（專訪）才披婚紗！李子森不藏了 親解與杜忻恬真實關係

「森恬CP」形影不離，李子森、杜忻恬都很受粉絲歡迎。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕「森恬CP」形影不離，李子森、杜忻恬堪稱是現今台語歌壇粉絲最看好的組合，時常把他倆送作堆，究竟這段感情是真是假？兩人受訪的反應都頗曖昧，不把話說死留下想像空間。

杜忻恬前陣子甜蜜披上婚紗，與李子森合體主持綜藝節目，下週則要在「2024 真愛秀·藍寶石大歌廳」登台，對於成了婆媽粉絲最愛的CP組合，坦言當初始料未及。

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李子森受訪笑說：「我跟忻恬的合作算是誤打誤撞，我們都分別跟不同的歌手合作過，就是不曉得為什麼只要我們合唱，觀眾的接受度就很高。」杜忻恬則表示：「喜歡我們的人愈來愈多，就算是一種肯定吧。」

李子森將在「2024 真愛秀·藍寶石大歌廳」登台開唱，與杜忻恬合體登台。（記者陳奕全攝）

其實李子森與杜忻恬都是單身，不過雙方歌迷對於這段緋聞的反應大不同，李子森的粉絲愛屋及烏，真心期待「森恬CP」有天能夠開花結果，杜忻恬的粉絲則是大吃飛醋，甚至語出驚人要把李子森「滅口」。

李子森、杜忻恬受訪回應緋聞。（記者陳奕全攝）

杜忻恬笑揭：「我的女粉絲有說過，要把子森拖到後山『埋了』，有時候看到我們節目牽手的預告，就真的會吃醋。」讓李子森聽了傻言回應，「我有做錯了什麼事情嗎？」反應哭笑不得。

場地提供：咖央

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