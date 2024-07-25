劉德華演唱會升降舞台爆意外 網友瘋狂砲轟主辦單位

劉德華進行「今天……is the Day」巡迴演唱會。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕62歲的天王劉德華相隔11年再度舉辦巡迴演唱會，本月5日於中國上海展開「今天……is the Day」首場表演就爆出意外，劉德華險些從高台墜落，幸好反應夠快才躲過一劫。沒想到近日廣州站又出現意外，這次是升降舞台出問題，甚至有一角被壓碎，好在劉德華仍是幸運先離開舞台，故障並未造成劉德華受傷，但現場粉絲全都被嚇傻。

「今天……is the Day」首場演唱會劉德華險些跌落4公尺高舞台。（翻攝自微博）

劉德華第一場演唱會差點從4公尺高台掉下來就己經夠嚇人了，這次升降舞台又爆發意外，穿著白色長袍的劉德華原本帥氣的站在已經升起的舞台上，接著緩緩降下，但下降時就看到舞台已經開始傾斜，等到升降舞台完全下降後，其中一角竟然直接被壓碎，並傳出巨大碎裂聲。

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這次廣州演唱會劉德華又遇上升降舞台出意外。（翻攝自微博）

意外發生後劉德華還向前走了一步，查看發生什麼事，當發現是升降舞台出了問題，劉德華順手取了碎片丟到舞台邊，輕聲向聽眾解釋發生了一點狀況，並安撫歌迷不要慌張。劉德華說：「不緊張啊，我們給他一分鐘檢查一下是出什麼事，可以嗎？」網友看到曝光的影片之後，除了大讚劉德華表現冷靜，還痛批主辦單位到底在幹嘛？為何多次做事不嚴謹，出這麼多紕漏。

得知舞台出問題，劉德華撿了碎片，並安撫歌迷。（翻攝自微博）

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