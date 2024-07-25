陳美鳳鬆口「希望有個伴」！ 爆乳喊話追求者：放馬過來

陳美鳳以行動支持公益。（MIRROR皇宣緣提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今（25日）不畏凱米颱風，包車赴台中出席MIRROR皇宣緣珍稀翡翠競標記者會，以行動支持公益，她表示今心情很複雜，因為得知颱風過後，台灣各地陸續傳出災情，希望大家都能夠平安。

活動競標的款項，將撥出部分捐給位於台中市北屯區金剛山般若學院，陳美鳳說：「需要被幫助的人不能等待，所以我一大早就出門了。」對於颱風天出席活動，她認為身為藝人，無論是什麼天氣都要工作，「之前拍八點檔也是風雨無阻，颱風天就改成棚內拍，冬天沒有颳風下雨，也會出外景拍颳風下雨的場景，藝人沒有因為天氣而不工作的。」

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陳美鳳前陣子赴日本青森出外景。（MIRROR皇宣緣提供）

陳美鳳談到，每一次做公益都會獲得滿滿的能量，讓她更珍惜當下，尤其收到孩童、需要幫助的獨居老人的手寫卡片，或是喊出她昔日在八點檔的角色名字時，都覺得格外窩心，「這就是很棒又很簡單的回饋。」

陳美鳳前陣子赴日本青森出外景，感受到台日友好關係，也很欣賞日本熟男認真工作時散發出的魅力，「但他有老婆，就算了，大家好好共事，過節、過生日給彼此祝福就好，也算是很好的緣分。」她透露很敬佩日本人守時的狀態，這一次的工作「就跟他們拚了」，笑說彼此都在比誰最快到現場，「這次外景行程滿檔，很開心感受不一樣日本青森的美，也推薦給台灣的朋友，多一個旅日遊玩的行程。」

陳美鳳坦言還是希望有個伴。（MIRROR皇宣緣提供）

然而農曆七月將至，被問及有無遇過靈異事件，陳美鳳說就是「禮多人不怪」，住飯店進房間前會先敲門，到野外拍戲則會把「不好意思打擾了」掛在嘴邊，且從以前拍戲，都會先拜拜祈福，祈求工作順利，「到現在這個習慣也還在。」

至於七夕情人節，倘若有愛慕對者捧著寶石戒指求婚，會不會馬上答應？陳美鳳先是開玩笑說：「膽子夠大就放馬過來！」之後大嘆：「還是希望有個伴，沒有的話，朋友、家人也是好的伴侶。」

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