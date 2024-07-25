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娛樂 音樂

非常時期！ 孫燕姿帶來好消息 明年會開演唱會

孫燕姿日前歡度46歲生日。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手孫燕姿日前歡度46歲生日，特別錄影片跟粉絲分享近況，她也透露自己暫時沒辦法開演唱會的原因，還說「父母之間就知道」，也保證明年一定會帶來精彩的演出，似是預告明年會有好消息。

孫燕姿說現在無法有新作品的原因，當過家長的人都懂。（翻攝自微博）

日前孫燕姿上傳了影片，被問到何時要開演唱會，孫燕姿回答：「就是明年一定會發生的事情。為什麼一定呢？因為已經定了舞台圖。」也說年底會帶來新作品。孫燕姿也說自己要到10月之後才能完全回歸工作，原因很簡單：「我小孩考試考完了！笑著笑著就哭了，父母的辛酸妳們會懂得，父母之間就知道。」看起來她比孩子更近張考試。

孫燕姿的兒子正好面臨小學升國中的重要階段，在新加坡升學競爭壓力極大，為了孩子，孫燕姿才會決定暫時將重心全都放在家庭。

孫燕姿透露明年會開演唱會。（翻攝自微博）

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