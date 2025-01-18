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藍營擬砍客委會預算！金鐘導演：不願看到台灣像中國自我審查

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨提案刪除公視預算、凍結客委會推廣補助等措施，引起影視界反彈，其中，國民黨立委徐欣瑩等人認為，客家台電視劇《星空下的黑潮島嶼》、《1977年的那一張照片》內容雖有客家語言，但其餘對客家文化著墨甚少，客委會審查失職，提案凍結4億元。對此，金鐘導演王傳宗17日發文反問，到底立委諸公們想看到什麼刻板印象的「客家文化」？他也說，自己不願意看到，台灣變成像中國一樣，創作者看到敏感題材會自我審查的國家。

《星空下的黑潮島嶼》卡司發布會。（資料照）《星空下的黑潮島嶼》卡司發布會。（資料照）

王傳宗17日於臉書撰文指出，在《星空下的黑潮島嶼》後期，也就是即將殺青的最近，16日下午，他在三重橋下頂著刺骨的寒風，拍攝台語台的電視電影《夾縫人生》時，製作人之一Roger傳了一張截圖給我。他打開看後，心變得比現場的寒流還冷，因為上頭寫著，立法院因《星空下的黑潮島嶼》裡頭除了客家話以外，沒有任何客家元素的關係，提案要凍結之後客委會的預算。

王傳宗質疑，一部客語比例那麼高，費盡心思置入客家元素，在年代服裝與歷史細節製作注入大量心力的作品，竟然只因有「白色恐怖背景的政治犯生活」，以潦潦幾句「內容雖有客家語言，然除客語外，對客家文化著墨甚少」，就要用凍結日後的客委會預算來造成寒蟬效應？請問提案人是看過劇本，或是追過全劇了嗎？

王傳宗反問提案立委，如果沒看過，又怎麼知道我們對「客家文化著墨甚少」？還是提案立委們看到白恐就開槍，只准客台做「在客家庄裡做藍染、唱客家民謠、吃粢粑，ㄢ、ㄤ不分的說著董月發的笑話」的客家劇？有在《魷魚遊戲》裡看到演員穿漢服嗎？或是在《我只是個計程車司機》見到宋康昊在介紹光州美景嗎？客家語言難道不就是客家文化最重要的一部分。到底立委諸公們還想看到什麼刻板印象的「客家文化」？

此外，王傳宗提到，公視一年拿政府9億，「這是一定要給的，沒得含扣。」並點出，去年2024年，英國BBC總預算新台幣2,461億元；日本NHK總預算新台幣1,419億元；韓國KBS總預算新台幣325億元。一個多年來不為商業服務，著眼於社會各階級與年齡層的公共電視，年度預算和其他國家的公共電視比起來，根本天差地遠。

王傳宗直言，拍片很貴，這件事國民黨立委陳玉珍應該不知道。影視人員拿到的補助有時候只是第一桶金，可以開案，但要拍完還差得遠。若只因幾個網路小編的迷因梗，和一部評審（應該根本）沒看過的《聽海湧》，就要刪除文化部給公視的特別預算，那請問比例原則在哪裡？Netflix單集《怪奇物語》的成本（3000萬美金）就等於台灣公視一整年的總預算了！

王傳宗感嘆，如果刪除這些特別預算，就不要問為什麼台灣拍不出魷魚遊戲》；如果只因幾則網路梗就要關掉一個電視台的戲劇命脈，那立法院裡每天出現跳樑小丑的戲碼，是不是早就該關院大吉了？

王傳宗坦言，民主得來不易，他能夠拍攝《星空下的黑潮島嶼》，就是這些爭取言論自由，失去自己的生命，或是身陷囹圄長達半輩子的前輩們所換來的。他也強調，不願意看到，台灣變成像對岸中國一樣，創作者看到敏感題材會自我審查的國家。害怕拍完後被秋後算帳，被踩到痛腳的立委諸公們凍結款項，完成不了作品家破人亡。

王傳宗說，這把火，燒到了公視頭上，也燒到《星空上的黑潮島嶼》頭上。他必須為自己發聲，「因為我們現在所享有的民主和自由，都是踩著那些前輩的鮮血和生命給的」，拒絕惡質政治內鬥，反對立院刪除公共電視年度預算。

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