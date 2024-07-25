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娛樂 最新消息

大S、具俊曄把愛紋在身上 情侶紋身再+1

具俊曄（左）與大S夫妻身上有許多代表愛的紋身。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「大S」徐熙媛2021年結束與汪小菲的10年婚姻，接著與韓星具俊曄結婚。相較於汪小菲瘋狂在網路上和新妻Mandy曬恩愛，大S則悄悄被網友發現，她和具俊曄又多了新的「情侶紋身」。

代表結婚年數目的紋身。（翻攝自微博）

中國百萬博主「芒果撈小萌主」發文曬出大S和具俊曄的新紋身，只見大S右手和具俊曄的左手手腕有紋有三條橫線並在上頭標註「2022」、「2023」、「2024」，大S曾經發文表示在2022年3月28日與具俊曄在台灣完成結婚登記，實際結婚日期則為韓國2月8日。三組數字正好和兩人結婚三年相對應。

放大具俊曄身上「愛的刺青」還記錄了年份。（翻攝自微博）

具俊曄人生第一個刺青就是為了大S，當時兩人交往，具俊曄特別在手臂上紋了大S生肖「龍」；大S則在腳踝處紋了「具」，不過因為韓文不夠好，被紋成「九」有點尷尬。分手後大S就將刺青去除，之後兩人復合，進而結婚，具俊曄在彼此手指刺上婚戒。除此之外，兩人分別在鎖骨、耳後刺了「Remember Together Forever」，這句話出自於兩人都很喜愛的歌曲〈Remember〉，具俊曄還把大S的星座、韓文名字、台灣經緯度座標都刺在身上，充滿濃濃愛意。

大S和具俊曄身上有許多隱藏愛意的刺青。（翻攝自微博）

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