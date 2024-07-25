許藍方酒後亂性胸口被種草莓？ 國王遊戲狂歡後斷片

許藍方跟朋友喝酒玩太嗨，連被種草莓都不知道。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「最美性學博士」許藍方上節目分享自己酒醉之後的趣事，表示自己曾經因為喝太嗨，醒來之後發現自己胸口被種草莓，更誇張的是，她不知道是誰下的毒手？還好有影片，才知道是玩國王遊戲被好友張琳種下的。

看了影片才知道，在許藍方身上種下草莓的是張琳。（翻攝自YouTube）

許藍方自稱喝高粱時不太會醉，要喝到第二瓶才會慢慢有醉意。主持人小S問她：「有一次妳說妳喝醉醒來，發現妳全身被種草莓，是什麼意思？」提到這件事許藍方笑了起來，原來是她跟好友一起到宜蘭玩，當天大家烤肉、喝酒很開心，因為同行有人喝紅、白酒，但許藍方喝高粱，所以到最後完全斷片，不知道自己做了什麼。

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許藍方（左）跟王少偉碰面才知道自己被種草莓。（本報合成圖，翻攝自臉書）

後來許藍方和王少偉見面，王紹偉問她：「妳最近有認識新朋友嗎？」許藍方一頭霧水，王少偉才告訴她：「為什麼會有草莓？」許藍方這時大吃一驚，覺得不可能，但低頭看發現胸口接近鎖骨處的確有紅色痕跡。

許藍方著急問同行友人到底發生什麼事？友人傳了一段影片給她看，才發現當晚她們玩了國王遊戲，草莓是好友張琳趁她喝醉的時候種的，當時已經喝醉的許藍方還狂摸張琳的頭，旁邊的人則大喊：「吸久一點、吸大一點」，玩得太瘋狂。

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