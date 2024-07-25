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娛樂 最新消息

小粉紅氣炸了！女兒才遭品牌切割 小S夫妻又爆「皆為股東」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣的二女兒「Lily」許韶恩外型亮眼，被封為「新生代人間芭比」，備受各大品牌矚目。沒想到，Lily日前在中國替服飾品牌AIVEI拍攝廣告，卻因昔日的「母語言論」戳中中國痛處遭抵制，如今又爆出小S與丈夫許雅鈞都是該品牌的股東，讓小粉紅們又氣炸狂譙。

「小S」徐熙娣（左）與二女兒許韶恩Lily。（資料照，記者胡舜翔攝）

Lily近日被中國小粉紅挖出去年回應網友提問「為什麼說英文居多？」當時她坦言：「我的英文比中文較好，因為英文是母語。」一席言論被小粉紅認為是「台獨」揚言抵制。品牌方23日則火速發出聲明與她切割，更強調：「品牌熱愛祖國，擁護國家統一和民族團結。 ​​​」

微博流傳一份小S與老公許雅鈞的持股資料。（翻攝自微博）

據悉，「AIVEI」是欣賀股份旗下的品牌，微博今（25日）瘋傳一份欣賀股份的持股資料，赫見小S與許雅鈞皆為股東。此外，中國媒體翻查天眼查App和招股書指出，其實欣賀股份的第六大股東Purple Forest Limited持股人之一，就是小S和許雅鈞，瞬間讓小粉紅再度炸鍋。對此，記者詢問小S經紀人，截稿前未獲回應。

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