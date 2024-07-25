柯震東颱風天被阻止開直播 原因曝光超搞笑

颱風天柯震東透露和大家一樣，也都乖乖待在家裡。（翻攝自柯震東IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕凱米颱風襲台，五月天主唱阿信昨發文請網友推薦泡麵，釣出柯震東好奇問，為什麼颱風天必吃泡麵？昨晚又加碼開半小時直播與粉絲聊天，最後又臨時喊卡，原因搞笑曝光。

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柯震東昨先發文求解：「颱風天超適合吃泡麵是一直以來的大眾認同嗎？還是因為有什麼事件！我忘了！就像中秋要吃烤肉是因為烤肉醬廣告，是都市傳說還是是真的！我真的很好奇！」接著又自嘲：「我容易被炎上！但我就真的不知道，很想知道原因。」

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此外，柯震東也在留言區透露，颱風天他和多數人一樣待在家，因此約定進行一場短暫直播，只有半小時，沒想到隨後又發文宣布「被阻止開直播」，原因是日前發文表示YouTube頻道停更一年是因為沒錢拍、以及討論颱風天為何要吃泡麵等事，被擔心可能在直播說錯話，才會被建議不要開直播。

消息曝光後，大批網友搞笑寫下「哭了，我很期待欸」、「颱風天的唯一樂趣沒了」。

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