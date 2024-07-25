歐陽妮妮已登記結婚網友抓包孕肚 張書豪曖昧發聲了

歐陽妮妮（左）19日在傅娟（右）見證下，和張書豪登記結婚。（翻攝自小紅書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張書豪與歐陽妮妮交往6年，6月初求婚成功，傅娟在小紅書po出62歲生日影片，意外曝光生日當天也是女兒歐陽妮妮和張書豪結婚登記日。歐陽妮妮提到7月19日是媽媽傅娟的生日，因此她特別選在這一天登記，「這樣以後永遠不會忘記，也可以一起慶祝，不用分開慶祝。」

歐陽妮妮（左）和新婚老公張書豪（右）陪傅娟切蛋糕。（翻攝自小紅書）

傅娟也提到62歲生日是最特別的生日，因為寶貝女兒歐陽妮妮和張書豪特別選在這天登記結婚，另外兩個女兒歐陽娜娜和歐陽娣娣則風塵僕僕轉機，特別返台為她慶生。

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歐陽妮妮（左）和家人合照時，被眼尖網友發現肚子隆起，似乎懷孕。（翻攝自小紅書）

只是眼尖網友竟發現歐陽妮妮和家人合照時，她穿著的牛仔褲已遮掩不了凸起的孕肚，有網友發問：「妮妮懷孕了？」下方網友則回他「把問號改成句號」，意指確實懷孕，對此，張書豪透過經紀人曖昧表示：「謝謝關心，有好消息會跟大家分享。」

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