尷尬了！昆凌不識周杰倫演唱會造型掀口水戰 真相內幕更驚人

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫和老婆昆凌感情甜蜜，工作之餘夫妻倆常帶著小孩四處旅行，不過昨（24）昆凌在社群分享和孩子拼積木遊戲的影片，一個關鍵點讓周董歌迷發現，昆凌似乎不是周董的粉絲，意外掀起口水戰。

昆凌在希臘度假時，和孩子一起拼積木，她說很喜歡一款周董黃色造型積木。（翻攝自小紅書）

昆凌在影片中談到，因為小孩放暑假，所以日前全家人去希臘度假旅行，不過因為外面天氣太熱，她和小孩在室內玩以周董演唱會造型為主題的積木，最後拼出4款不同的周董小公仔。

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其中一個周董黃色造型積木，昆凌說她最喜歡，還自爆拼積木過程弄錯了，以為這個造型是要搭配雙截棍，後來才知道是配笛子。

周杰倫曾在「無與倫比」巡演上，穿黃色衣服吹笛子。（翻攝自小紅書）

對此，有周董歌迷留言：「她（指昆凌）真的不是杰迷，她不知道黃色造型配的是笛子，那是『無與倫比』的演唱會造型，她不知道，可是她是全世界最幸運的女孩。」

周杰倫的造型積木。（翻攝自小紅書）

也有一些網友開始酸昆凌，覺得她是周董老婆，卻不知道他工作上的一些重要事情，但也有不少網友護航昆凌，認為周董夫婦恩愛就夠了，周董很寵昆凌，沒有人規定天王的老婆一定要是他的粉絲。

昆凌和孩子一起完成周董演唱會主題積木。（翻攝自小紅書）

事實上周董「無與倫比」巡演是從2004年唱到2006年，若要細算，昆凌是1993年出生，周董展開這套巡演時，昆凌當時才11歲，因此她不知道周董在這主題演唱會上，曾穿黃色衣服吹笛子，實在也無可厚非。

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