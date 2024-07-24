凱米撲台！王中平急搶收農作 他直呼：一顆瓜一世情

王中平趁沒有風雨時趕緊採收南瓜。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕強烈颱風「凱米」來勢洶洶，在台灣各地區帶來強風豪雨，各地首長也呼籲減少外出的必要。孰料男星王中平心心念念著自家小小農田，不畏風雨也要趕緊搶收。

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余皓然發文無奈表示「有人颱風天只擔心他的南瓜。」只見王中平趕在未下暴雨前，趕緊到自家農場彎下腰採摘一顆顆豐碩的南瓜，還對著鏡頭展示採收成果，讓余皓然好氣又好笑，直呼今晚要來個南瓜大餐。

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王中平成功保住辛苦栽種的南瓜。（翻攝自臉書）

對此，高山峰忍不住表示「一顆瓜一世情」，網友也說「颱風天，才覺得家有農場真好。考慮樓頂弄一點。」、「認真的男人特別的帥、「農夫最怕颱風天風吹雨打全報銷 趕快採收是對的」、「南瓜趕快摘起來還可以放一陣子，被颱風掃過可能就沒了」、「體會農民的心酸…」

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