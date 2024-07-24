在日台人30多年沒聽到台語歌 一聽吳蓓雅唱歌哭著奔向舞台旁

吳蓓雅經常受邀到日本演出。（吳蓓雅工作室提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「PiA」吳蓓雅經常受邀到日本演出，7月她飛去參加在東京舉辦的「屋台灣fes」，一連三天的活動都有她的表演，現場也發生讓她紅了眼眶的感人時刻。

當吳蓓雅唱到過去寫給父親的台語歌《成功的人》，有一位在日本住了30幾年的台灣女性，聽到台語歌邊哭邊跑向舞台邊聆聽，對方表示：「已經有30幾年沒有聽到台語和台語歌，讓我充滿思鄉的情緒，現在我的小孩雖然聽得懂台語卻不會講，見到PiA在台上大唱台語歌、講台語，覺得非常親切與懷念台灣的一切。」

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吳蓓雅推出新單曲，也將在台展開巡演。（吳蓓雅工作室提供）

忙完東京的演出，吳蓓雅回台又推出全新單曲《漂浮》，講的是生活上的「歸零」，她說這也是一首送給「大人」的情歌，希望大家都能讓自己在宇宙裡「漂浮」，拋棄那些應該要有的存在感，暫時休息一下。

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8月份吳蓓雅將再度受邀飛去日本，參加「上野公園台灣祭」、「福島縣金山町沼澤湖水祭典」演出。另外8月17日起她將從台北起跑，在北中南接力舉辦「我最討厭排歌單系列小巡演Retro PiA：2010-2016」。

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