消費王菲被譙爆！李亞鵬二婚嫩妻「脫口心聲」震懾網民

李亞鵬（右）與王菲曾有過8年婚姻關係。（資料照，明報提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國影星李亞鵬棄影從商多年，與歌壇天后王菲離婚後，於2022年宣布和小19歲、世界小姐出身的海哈金喜二婚。夫妻倆近日一起直播帶貨掏金，沒想到李亞鵬卻當場唱起王菲、陳奕迅合唱的《因為愛情》，而他與前妻「隔空對唱」的橋段立刻遭譙爆，認為此舉是在消費王菲，痛批他為賺流量不擇手段，而海哈金喜當下脫口心聲，也震懾所有看直播的網民。

李亞鵬安排自己與王菲「隔空合唱」，嫩妻海哈金喜更數度由衷誇讚，讓網民們全看傻。（翻攝自微博）

李亞鵬近日和嫩妻海哈金喜一起直播賣貨，過程中卻突然播放《因為愛情》哼唱，播至王菲部分時，李亞鵬尷尬問嫩妻：「怎麼不唱？」海哈金喜則害羞說：「我想讓菲姐跟你合唱！」隨即李亞鵬又叫海哈金喜唱王菲的部分，當下情況令許多觀看直播的網民感到相當尷尬。

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豈料，李亞鵬無視網民們的情緒反饋，就連海哈金喜也夫唱婦隨，甚至一度將「尷尬升級」笑說：「我想聽菲姐和你合唱！」李亞鵬聞言笑而不語，繼續唱完整首歌，讓一旁的海哈金喜拍手叫好，更數度誇讚：「還是鵬哥和菲姐唱得好！」一席話逗得李亞鵬樂不可支，甚至讓他驕傲表示：「哈哈，格局打開了！」不忘盛讚海哈金喜沒因此而吃醋。

隨後，李亞鵬夫妻的直播片段也在網路上瘋傳，許多網民看不下去留言大罵：「消費前妻是幾個意思？」、「菲姐沒必要受這種委屈！」更有網民痛批李亞鵬向汪小菲看齊，為了賺流量而不時提起前妻，「不提前妻過不了日子？賣不了貨？」、「沒有底線，無恥！」不過也有網民發聲緩頰，表示《因為愛情》是李亞鵬主演電影《將愛情進行到底》的主題曲，認為他選唱這首歌並無不妥。

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