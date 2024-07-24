晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

（獨家）不畏颱風！《社內相親》薛仁雅抵達小港機場 粉絲送上「茄芷袋」傳遞濃濃台灣味

薛仁雅身穿黑色針織衫、搭配牛仔褲，挑高身材與亮麗外型，加上超高顏值，讓她被封為最美女配角！（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕演出《社內相親》、《哲仁王后》等火紅韓劇的薛仁雅，就在剛剛14:05抵達高雄小港機場。受到凱米颱風登陸台灣本島影響，不少班機延誤行程，但原定明（２５）將為美國時尚品牌TORY BURCH開幕活動站台的薛仁雅，行程照常舉辦，預計明天前往高雄義享天地參加精品店開幕記者會。

影迷們自製海報，歡迎韓星薛仁雅來台灣。（記者李惠洲攝）

韓星薛仁雅步出入境大廳，親自送上宣傳照片給來接機的粉絲。（記者李惠洲攝）

韓星薛仁雅約於14:50步出入境大廳，馬上受到許多影迷的熱情呼喊，薛仁雅身穿黑色針織衫、搭配牛仔褲一派輕鬆外型相當亮眼吸睛，薛仁雅上前跟在機場等候許久的影迷互動比出愛心手勢，親自將手中的宣傳照片送給影迷，沿路更不斷向粉絲們揮手致意，許多影迷也親自送上餅乾、零食與「茄芷袋」伴手禮，薛仁雅上前親自收下粉絲們的愛心，也跟在場的粉絲握手，表現的相當親民與平易近人，就連要走出機場大門之際仍不忘回頭跟粉絲揮手致意，雖然外頭正下著大雨，薛仁雅也在工作人員撐傘下直接搭上保母車回飯店休息。

韓星薛仁雅手拿粉絲們送上的「茄芷袋」，非常具有台灣味。（記者李惠洲攝）

韓星薛仁雅看到影迷自製海報迎接歡迎來台灣，驚訝的上前跟粉絲比出愛心手勢。（記者李惠洲攝）

紛絲們不斷送上伴手禮與零食、餅乾，薛仁雅也親手收下影迷們的愛心。（記者李惠洲攝）

紛絲們不斷送上伴手禮與零食、餅乾，薛仁雅也親手收下影迷們的愛心。（記者李惠洲攝）

薛仁雅。（記者李惠洲攝）

小港機場外頭風雨交加，薛仁雅也在工作人員撐傘下直接搭上保母車回飯店休息。 （記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中