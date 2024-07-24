（獨家）不畏颱風！《社內相親》薛仁雅抵達小港機場 粉絲送上「茄芷袋」傳遞濃濃台灣味

薛仁雅身穿黑色針織衫、搭配牛仔褲，挑高身材與亮麗外型，加上超高顏值，讓她被封為最美女配角！（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕演出《社內相親》、《哲仁王后》等火紅韓劇的薛仁雅，就在剛剛14:05抵達高雄小港機場。受到凱米颱風登陸台灣本島影響，不少班機延誤行程，但原定明（２５）將為美國時尚品牌TORY BURCH開幕活動站台的薛仁雅，行程照常舉辦，預計明天前往高雄義享天地參加精品店開幕記者會。

影迷們自製海報，歡迎韓星薛仁雅來台灣。（記者李惠洲攝）

韓星薛仁雅步出入境大廳，親自送上宣傳照片給來接機的粉絲。（記者李惠洲攝）

韓星薛仁雅約於14:50步出入境大廳，馬上受到許多影迷的熱情呼喊，薛仁雅身穿黑色針織衫、搭配牛仔褲一派輕鬆外型相當亮眼吸睛，薛仁雅上前跟在機場等候許久的影迷互動比出愛心手勢，親自將手中的宣傳照片送給影迷，沿路更不斷向粉絲們揮手致意，許多影迷也親自送上餅乾、零食與「茄芷袋」伴手禮，薛仁雅上前親自收下粉絲們的愛心，也跟在場的粉絲握手，表現的相當親民與平易近人，就連要走出機場大門之際仍不忘回頭跟粉絲揮手致意，雖然外頭正下著大雨，薛仁雅也在工作人員撐傘下直接搭上保母車回飯店休息。

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韓星薛仁雅手拿粉絲們送上的「茄芷袋」，非常具有台灣味。（記者李惠洲攝）

韓星薛仁雅看到影迷自製海報迎接歡迎來台灣，驚訝的上前跟粉絲比出愛心手勢。（記者李惠洲攝）

紛絲們不斷送上伴手禮與零食、餅乾，薛仁雅也親手收下影迷們的愛心。（記者李惠洲攝）

紛絲們不斷送上伴手禮與零食、餅乾，薛仁雅也親手收下影迷們的愛心。（記者李惠洲攝）

薛仁雅。（記者李惠洲攝）

小港機場外頭風雨交加，薛仁雅也在工作人員撐傘下直接搭上保母車回飯店休息。 （記者李惠洲攝）

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