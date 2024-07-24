無懼颱風！血肉果汁機北流建宮蓋廟 超大咖嘉賓是「他」

血肉果汁機力邀金曲歌王熱狗（左三）擔任嘉賓。（血肉果汁機提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲樂團血肉果汁機週六將在北流開唱，他們無懼颱風來襲，與嘉賓熱狗合體練團，驚喜曝光歌單！

血肉果汁機在北流舉辦「建宮蓋廟-宇宙預言」演唱會，力邀榮獲第35屆金曲獎最佳華語男歌手的熱狗擔任嘉賓，備受樂迷期待。

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血肉果汁機將改編熱狗的經典曲目《十三號天使》，在演唱會上首度演出屬於血肉的Hardcore版本。

血肉果汁機主唱GIGO表示：「這首歌很帥、是傳奇！第一次聽到這首歌其實是聽到一張有很多首歌Demo的CD，所以血肉的版本也是受Demo影響比較深，反而跟正式專輯版本不太一樣」，也讓熱狗忍不住回想：「對啊，當時好像是在魔岩錄音的demo不小心外流，導致這首歌的demo CD 在外流通了很多年。」

金曲樂團血肉果汁機週六將在北流開唱，與嘉賓熱狗（右）合體練團。（血肉果汁機提供）

熱狗也表示：「這首歌本來就是帥的、很好玩，而且酒店文化到現在還非常盛行，是大家其實會有共鳴的，而且在選這首歌的時候我已經想像『哇！這一定可以把它用得很猛』，會滿有效果的。」

除了《十三號天使》Hardcore版本之外，他們也共同排練了全新共創歌曲，是血肉與熱狗一拍即合的創作內容，新曲以血肉擅長的金屬節奏與熱狗兇狠且直擊內心的嘻哈Flow狠狠撞擊，讓兩方都滿意直呼：「這首歌肯定中啦，來現場聽就知道！」

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