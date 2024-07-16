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「最美星二代」小S女兒Lily仙氣飄飄 網驚：撞臉張員瑛

小S二女兒Lily與時尚品牌合作。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕46歲女星「小S」徐熙娣和老公許雅鈞結婚後，生了三千金，分別是：Elly、Lily、許老三，其中17歲的二女兒Lily經常與時尚品牌合作，拍攝過不少超有時尚感的大片。近日Lily分享自己跟時尚品牌合作的幕後花絮，拍出來的結果連媽媽小S都稱讚自己太會生，女兒有夠美。

Lily有最美星二代之稱。（翻攝自IG）

先前小S才因為大女兒Elly遠赴美國讀書預演分別的不捨畫面，昨（15）日小S則分享二女兒Lily和時尚品牌合作的花絮，由於Lily有多次拍攝經驗還有「最美星二代」之稱，在鏡頭前大方、自然、不做作，隨著衣服一套一套的換，Lily越拍越有自信，最後出來的結果經過媽媽小S鑑定過後，超仙的畫面讓小S忍不住驕傲說：「我女兒超美」。

小S分享女兒Lily與時尚品牌拍攝花絮。（翻攝自IG）

畫面曝光後，有人覺得Lily有幾分神似韓國女星張員瑛、也有人覺得她某些角度很像大S。其實在小S的三個女兒之間，Lily是比較低調的一個人，不過因為她超仙的氣質和長相，不但受到網友注意，也有很多品牌積極找她合作。

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