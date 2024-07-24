韋禮安不藏了！最自信部位曝光 全家都用得到

韋禮安。（CITIZEN提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 韋禮安為男錶代言，在影片中向全天下的爸爸們獻上祝福，更透露今年父親節規劃，除了秀廚藝、為全家做大餐外，也再次決定要以自己身上最自信的部位和爸爸比帥度，幽默展現與家人間的好感情。

韋禮安。（CITIZEN提供）

韋禮安在父親節祝福影片中挑戰快問快答，大方分享過節行程，當天將準備一頓豐盛的父親節大餐與家人共度。被問到今年要用什麼部位挑戰爸爸，韋禮安也大方回應：「就是我最喜歡的部位，我的手。」表示對自己身上最有自信的部位就是手，因為可以煮飯給家人吃、還可以創作、彈吉他，並加碼秀即興三連拍，沉思托腮、飛鳥手勢等帥氣動作一氣呵成，意外展露當專業模特兒的潛力。

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至於有沒有準備父親節禮物，韋禮安則自信回應「都買好了」表示今年除了送爸爸、也要送岳父、岳母、媽媽、老婆，全家人都要送，沒有特別只送爸爸，因為過節就希望能全家人一起過，笑著說到「父親節最棒的就是能和家人團聚、還有吃大餐。」

韋禮安。（CITIZEN提供）

而為了挑選最適合的禮物，韋禮安也表示，已經先送了自己一支手錶，加上爸爸最近一年很認真健身，「身材看的出來經過時間的淬鍊」和自己一樣，對時飛行腕錶便是首選。

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