蕭亞軒8個月異國戀告吹 經紀人證實
颱風凱米襲台，唱片圈也不平靜，一早傳出蕭亞軒8個月異國戀情告吹。（翻攝自蕭亞軒臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕「ELVA」蕭亞軒去年11月和荷籍男陷入熱戀，本月8日一度傳出她懷孕有喜，男友更遠從歐洲來台照顧她，不過這一切都是誤傳，且今（24）日更爆出ELVA已和男友分手，目前單身。
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就在中度颱風凱米暴風圈已涵蓋大部分東半部地區，且不排除今晚深夜就會登陸台灣，唱片圈也不平靜傳出大咖天后戀情告吹消息，ELVA爆出與荷籍男友短短8個月戀情，已匆匆畫下休止符，2人退回普通朋友。
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ELVA經紀人曾明進一早接受《自由娛樂頻道》訪問，證實分手消息並說：「蕭亞軒和這位先生（指荷籍男友）只是普通朋友了，她目前單身。」強調ELVA目前就是把自己的身體照顧好。
知情人士爆料，ELVA與荷籍男友自去年11月開始低調交往，但因2人聚少離多又是遠距離談戀愛，感情才由濃轉淡，並無第三者介入。
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