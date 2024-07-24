歐陽妮妮被張書豪求婚成功 小腹隆起飄孕味

歐陽妮妮上個月答應男友張書豪求婚。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕娛樂圈情侶檔張書豪和歐陽妮妮因合拍台劇《腦波小姐》假戲真愛，交往近6年，張書豪上個月求婚成功，但婚都還沒結，就傳出歐陽妮妮飄散濃濃孕味。

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有消息爆料，歐陽妮妮近期多次被目擊小腹疑似隆起，走路時也特別小心謹慎，知情者爆料，妮妮因答應張書豪結婚，當然也想快一點當母親，好讓父母歐陽龍、傅娟早點抱孫，《CTWANT》報導，歐陽妮妮極有可能懷孕近3個月，而小倆口近期也正忙著搞定「房事問題」。

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上個月，張書豪在求婚誓詞裡答應歐陽妮妮會戒掉18年菸癮，只是2人還沒結婚，他已透露成功戒菸2個月，原因是：「為了能陪自己所愛的人久一點。」如今傳出歐陽妮妮飄散濃濃孕味，張書豪又戒菸，可能就是歐陽妮妮肚裡有寶寶了。

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而張書豪提到戒菸心路歷程，坦言以前另一半或朋友都希望他戒菸，但連他父母都勸不了，頂多在抽菸時離他們遠一點，中間當然也有想戒菸的時刻，他說：「內心也總是心不甘情不願，拍戲空檔、飽餐一頓後，或心情不佳時，就會想要來一根，導致戒菸失敗。」

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