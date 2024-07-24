黃安被抓包違心！舔共卻代言「台灣高粱」 頭銜讓網友全氣炸

中國販售的「台灣高粱酒風味」飲品，找來黃安代言並以「台灣形象大使」作為頭銜。（組合照，翻攝自微博、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「舔共藝人」黃安以評論兩岸政治廣為人知，「親中」言論更讓許多台灣人嗤之以鼻聲，如此熱愛中國的他卻在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發時選擇躲在台灣，待疫情趨緩才敢飛回北京。沒想到，近日有網友曬出中國販售「台灣高粱酒」的照片，上頭更印有黃安的肖像，頭銜還是「台灣形象大使」，讓許多人看完都氣憤難平。

黃安轉往中國發展並常居當地20多年，嘴邊不時掛著「我是中國人」，就怕中共沒看見他的「誠心」，愛吃台灣豆腐之外，舔共言論更是無極限。只不過，台灣一名網友近日在臉書社團曬出中國雜貨店販賣的「53度台灣高粱酒風味」的飲品，且定睛一看才赫見代言人竟然是黃安。

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不僅如此，該飲品上頭甚至註明「台灣著名歌星形象代言人黃安」，一旁還有他的親筆簽名，讓該網友當下傻眼表示：「咦….好像哪裡怪怪的。」照片曝光後，許多網友也紛紛痛批：「他又不是台灣人」、「假酒找假台灣人代言，剛好而已！」、「違心！辱華！」、「假酒，喝了會眼瞎」、「臺灣人看到這張就知道，肯定是中國某地自行生產的仿冒高粱酒。」

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