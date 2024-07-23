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娛樂 日韓

BLACKPINK Lisa新歌曝玄機 早洩漏將代言LV？

Lisa在私服照當中大量出現LV單品。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕BLACKPINK成員Lisa先前就傳出與LVMH集團三公子Frédéric Arnault熱戀中，現在LVMH旗下精品品牌路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布Lisa成為最新品牌大使，有些人覺得早就能從細節中嗅出暗示。

Lisa在私服照當中大量出現LV單品。（翻攝自IG）

除了Lisa和Frédéric Arnault熱戀之外，Lisa今年3月意外空降LV品牌2024秋冬大秀，而且新歌〈ROCKSTAR〉歌詞有一句唱著「緊身裙，LV送來的」彷彿是種暗示，最重要的是，Lisa也在社群帳號中不斷在私服照當中大量出現LV單品，一切似乎理所當然。

Lisa新歌〈ROCKSTAR〉歌詞有一句唱著「緊身裙，LV送來的」。（翻攝自IG）

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