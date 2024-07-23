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娛樂 最新消息

桃猿「零死角女神」林岱縈 包粽裝胸前失守辣到香港

桃猿「零死角女神」啦啦隊員林岱縈。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕樂天桃園啦啦隊成員「羚小鹿」林岱縈被粉絲稱為「零死角女神」，日前她帶著港版寫真集《岱我走》參加香港書展。日前她到香港就先參加泳衣品牌宣傳活動，之後就移動到香港書展亮相，這是她首次參加香港書展，現場聚集百名粉絲。

林岱縈首次參加香港書展。（翻攝自IG）
林岱縈先前就承諾粉絲要穿「包粽裝」，所以現身書展的時候，她一身清新亮麗的淺綠色連衣裙打扮，搭配低胸剪裁，雪白肌膚加上傲人上圍同時散發出性感與優雅甜美，讓人覺得好香、好暈。
林岱縈開心地親吻自己的寫真集背板。（翻攝自IG）

雖然是第一次參加香港書展，加上時間有點感，但林岱縈說她感到非常興奮，一點也不緊張。談到她的「包粽裝」，林岱縈也俏皮說，淡綠色的洋裝就像粽葉一樣，低胸荷葉邊的設計讓她更像一顆「性感粽子」。

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