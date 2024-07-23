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娛樂 最新消息

「爺孫戀」林靖恩脫序行徑連環爆 李坤城兒開嗆：別只抱怨環境

林靖恩在音樂人李坤城過世之後，多次傳出荒唐事蹟。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕爺孫戀」女主角林靖恩在李坤城過世之後，多次傳出荒唐事蹟。不僅大鬧飯店、偷吃別人的外賣餐點，近日又爆出與街友一起飲酒聊天。對此，李坤城兒子李卓軒再度發聲開嗆了。

林靖恩不僅偷吃別人的外賣餐點，又爆出與男街友一起同歡。（翻攝自網路，臉書）

李卓軒疑開嗆林靖恩，不要總是抱怨環境不好。（翻攝自臉書）

在林靖恩爆出與男街友同歡一事後，李卓軒在臉書PO出一則寓言故事，內容講述兩個來自同村的人與一位老人的對話，甲表示村裡都是壞人，對他惡言相向、欺負他，老人聽後回應：「你最好不要離開這個村，因為下個村也不會更好。」，至於乙則表示村裡都是好人，對他友善、幫助他，老人因此建議：「你可以離開這個村，因為你去哪裡，你都只會更好。」

李卓軒在文末呼籲，不要總是抱怨環境不好，或將問題歸咎於他人。雖未指名道姓，但疑似偷臭林靖恩的言論引發關注。

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