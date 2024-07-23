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娛樂 最新消息

男團Ozone攻大銀幕！ 高光時刻畫面逼哭粉絲

電影《Ozone青春冒險》紀錄了超人氣第一男團Ozone許多的高光時刻。（寬想國際娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣首部男團實境電影《Ozone青春冒險》紀錄Ozone兩年來的輝煌時刻，有歡笑有淚水有挑戰，除了節目裡精彩畫面，更有他們首次在台北流行音樂中心舉辦演唱會，與首爾拍攝MV等珍貴幕後直擊，先前預告曝光，不少粉絲看到他們過往高光時刻畫面紛紛落淚。

談到一路以來變化，隊長祖安認為是對於表演的心態，「以前常對自己高標準感到很大的壓力，但現在可享受舞台也能兼顧表演，觀眾更能感染到我們的表演情緒。」文廷也有同感的說：「以往自己較為不自信，再加上想把每件事做好，卻演變成壓力，現在反而更有彈性，能夠掌控的就會把它做好，不能控制的地方就如其所是，更游刃有餘的面對困難。」

超人氣第一男團Ozone推出電影《Ozone青春冒險》。（寬想國際娛樂提供）

哲言則透露看待事物的包容度有調整，現在更可聆聽他人的想法，「拍攝實境綜藝時，與團員們每天住在一起，發現只要多聽多討論，不帶情緒傾聽，即便意見與我的不一樣，但我會明白，大家都是在為了事情順利而發聲。」子翔笑喊把更多時間放在精進自己身上，如果不鞭策的話，真的沒有人能幫得了你，「讓我更降服『懶惰』這兩個字。」

電影《Ozone青春冒險》將於8月7日至13日於威秀影城獨家上映，一般票價則加贈冒險版迷你海報（隨機不挑款），數量有限，送完為止，8月10日至11日應援場加贈專屬應援棒，粉絲可自今起到威秀官網、官方APP及上映影城購買預售票。

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